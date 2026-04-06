В Татарстане почти 837 млн рублей выделят на систему долговременного ухода

В 2026 году на развитие системы долговременного ухода за гражданами старшего поколения и людьми с ограниченными возможностями в республике направят 836,7 млн рублей. Большая часть этой суммы — 610,8 млн — поступит из федеральной казны, оставшиеся 225,9 млн выделит региональный бюджет.

Финансирование предусмотрено в рамках федерального проекта «Старшее поколение», который входит в национальный проект «Семья». Как уточнили в Минфине Татарстана, программа ориентирована на тех, кто частично или полностью утратил способность к самостоятельному бытовому обслуживанию.

Основная цель системы — поддержать здоровье и функциональность нуждающихся, сохранить их социальные связи и интерес к жизни. Для этого предусмотрен целый комплекс мер: помощь на дому, уход в полустационарных и стационарных условиях, а также поддержка семей, взявших на себя заботу о близких.

В ведомстве подчеркнули, что программа носит комплексный характер и охватывает разные формы социального обслуживания, позволяя подобрать индивидуальный вариант помощи для каждого обратившегося.