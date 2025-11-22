В Татарстане подешевели свинина, яйца и основные овощи

С 10 по 17 ноября в Татарстане зафиксировано снижение цен на ряд популярных продуктов питания. Согласно данным Татарстанстата, наибольшее удешевление коснулось овощей и некоторых видов мясной продукции.

Цены на белокочанную капусту упали на 7,25% — с 28,51 до 26,29 рубля за килограмм. Репчатый лук подешевел более чем на 5%, снизившись с 36,16 до 33,99 рубля за килограмм. Небольшое снижение также отмечено на морковь — с 31,98 до 31,2 рубля за килограмм.

Потребителям стали более доступны свинина и куриные яйца, хотя статистика не указывает точные цифры их удешевления.

Однако не все продукты подешевели. Маргарин и свекла подорожали примерно на 1%, а самые значительные повышения цен затронули огурцы и помидоры — их стоимость выросла примерно на 5%.