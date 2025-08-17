В Татарстане подросток погиб в ДТП, управляя автомобилем без прав

В ночь на 17 августа в Спасском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 15-летний подросток, находившийся за рулем автомобиля Lada Granta, не справился с управлением и съехал с дороги на участке трассы Алексеевское – Высокий Колок – Базяково – Тукай.

Машина перевернулась, в результате чего несовершеннолетний водитель погиб на месте до прибытия медиков. 24-летний пассажир транспортного средства получил травмы различной степени тяжести.

На место аварии незамедлительно выехал и.о. прокурора Спасского района Фаиль Гайсин. В настоящее время по факту происшествия проводится тщательная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства трагедии.

Госавтоинспекция Татарстана напоминает о недопустимости управления транспортными средствами лицами, не достигшими совершеннолетия и не имеющими водительского удостоверения.