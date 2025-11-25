В Татарстане подвели итоги дорожных работ на 82,2 млрд

В ходе брифинга в Кабинете Министров РТ глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов озвучил финансовые результаты работы ведомства за текущий год. По словам чиновника, суммарный объем средств, вложенных в строительство и обновление местных и региональных трасс, достиг 82,2 млрд рублей. Значительную поддержку оказал федеральный центр, выделив 7,9 млрд рублей, а вклад муниципальных дорожных фондов превысил 1,6 млрд рублей.

Особое внимание в своем докладе министр уделил работам на улично-дорожной сети внутри населенных пунктов.

Эта часть программы, инициированная Раисом республики Рустамом Миннихановым, потребовала вложений в размере 36,5 млрд рублей. Благодаря этому удалось привести в порядок 757 объектов.

«Данная инициатива стала по-настоящему беспрецедентной и охватит каждый населенный пункт региона. Мы видим, что положительная реакция граждан на ремонт местных улиц даже сильнее, чем при открытии крупных магистралей, поскольку эти изменения касаются повседневной жизни каждого человека», — заявил Ханифов.

Кроме того, ведомство активно занималось обеспечением транспортной доступности социально и экономически значимых объектов:

Для садоводов: на ремонт 8 подъездных путей к СНТ (протяженностью 17,7 км) выделили 300 млн рублей.

Для аграриев: обустройство 19 дорог к фермерским хозяйствам (7,1 км) обошлось в 280,4 млн рублей.

Для детей: на 6 маршрутов, ведущих к лагерям и базам отдыха, направили 250 млн рублей.

Отдельной строкой министр отметил проект по ликвидации грунтовых разрывов. Был выделен дополнительный миллиард рублей на то, чтобы перевести проселочные дороги в покрытие из щебеночно-песчаной смеси. Это позволило модернизировать более 37 км путей на 15 участках в 14 районах республики. Ханифов выразил надежду, что данная подпрограмма будет продлена.

«Этот год стал для Татарстана знаковым. Впервые мы выполнили программу развития дорожной сети в столь грандиозных объемах, внедрив при этом новые направления работы», — резюмировал глава Миндортранса.