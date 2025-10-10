В Татарстане повысят доходный порог для получения льгот ветеранами труда

С 1 января 2026 года в Татарстане произойдет увеличение пороговой величины среднемесячного дохода для ветеранов труда, дающей право на сохранение мер социальной поддержки. Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.

Новый норматив будет установлен на уровне 23 тысяч рублей, что на 3 тысячи рублей или 15% превышает действующий в настоящее время показатель. Данная мера позволит большему числу ветеранов труда сохранить право на социальные льготы в условиях роста стоимости жизни.

Согласно действующему законодательству, ветераны труда в Татарстане имеют право на комплекс мер социальной поддержки. В их числе - субсидия в размере 50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также ежемесячная денежная выплата в размере 200 рублей.