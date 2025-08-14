В Татарстане появится масштабный исторический парк «Великий Биляр»

Республика
14 августа 2025  15:25

Алексеевский район Татарстана готовится к реализации амбициозного туристического проекта — тематического парка «Великий Биляр», который воссоздаст атмосферу средневековой столицы Волжской Булгарии. Инициатором выступил местный предприниматель Алексей Дмитрошкин, планирующий инвестировать от 500 млн до 1 млрд рублей в создание уникального исторического кластера.

Проект предусматривает строительство крепостных стен с башнями, ремесленных кварталов и интерактивных зон, где будут проводиться костюмированные представления. Однако реализация столкнулась с ограничениями — выбранная территория относится к охраняемым землям исторического поселения.

В качестве первого этапа запланировано возведение гостиничного комплекса «Кочевье» из аутентичных тюркских юрт стоимостью 50-100 млн рублей. По словам главы района Сергея Демидова, только в 2024 году Биляр посетили 160 тысяч туристов, а новый проект потенциально может увеличить этот показатель до 1 миллиона человек ежегодно.

Власти и инвесторы ведут переговоры о поиске компромиссных решений, позволяющих сохранить исторический ландшафт и одновременно развивать туристическую инфраструктуру. Успешная реализация проекта позволит создать единый маршрут, объединяющий древние столицы Татарстана — Булгар, Биляр и Казань.

