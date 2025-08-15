В Татарстане предложили метромост для связи Казани с Верхнеуслонским районом

Республика
15 августа 2025  08:57

На обсуждении развития Казанской агломерации прозвучала инициатива о строительстве метро через Волгу, которое соединило бы столицу Татарстана с Верхнеуслонским районом. Как отметила замглавы райисполкома Юлия Федотова, такой проект мог бы кардинально улучшить транспортную доступность территории.

Проект предполагает создание 7-километрового метромоста от улицы Тихорецкой с последующим развитием транспортной инфраструктуры. По данным главного архитектора Казани, этот объект уже включен в мастер-план агломерации. Альтернативный вариант предусматривает маршрут от поселка Аракчино через Печищи до Иннополиса.

Идея требует детальной проработки, включая оценку экономической целесообразности и технических возможностей реализации. Власти подчеркивают, что развитие транспортного каркаса необходимо для растущей агломерации, особенно с учетом активной застройки территорий вдоль трассы М12.

