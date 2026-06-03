В Татарстане пресекли деятельность ОПГ, нелегально оформившей более 2,5 тысячи мигрантов

Сотрудники МВД задержали участников преступной группы, которые наладили канал незаконной легализации иностранных граждан в России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Организаторами схемы выступили гражданки одного из государств ближнего зарубежья. Женщины искали клиентов через социальные сети, собирали необходимые документы и распределяли незаконный доход. В состав группы также входили неоднократно судимые россияне. Они заключали с мигрантами фиктивные трудовые договоры и предоставляли адреса для массовой регистрации — так называемые «резиновые» квартиры.

Таким образом злоумышленники помогли легализоваться в стране более чем 2700 иностранцам. Возбуждено уголовное дело. Организаторы взяты под домашний арест. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к противоправной деятельности.