В Татарстане продолжается прием заявок на молодежную экологическую премию

12 сентября 2025  10:31

Региональная молодежная экологическая общественная организация «Будет чисто» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан объявила о начале приема заявок на участие в конкурсе «Молодежная экологическая премия». Заявочная кампания продлится с 25 августа по 5 октября 2025 года.

К участию приглашаются как индивидуальные активисты от 8 лет, так и экологические объединения. Конкурсная программа включает десять номинаций, распределенных между персональными и коллективными достижениями в сфере экологической культуры и природоохранной деятельности.

Отборочный процесс состоит из четырех этапов:

  • Регистрация и подача заявок (до 5 октября)
  • Заочная экспертиза проектов (6-17 октября)
  • Конкурсные испытания (23 октября - 9 ноября)
  • Торжественная церемония награждения (ноябрь 2025 года)

Финальный этап предусматривает комплексную оценку участников, включающую самопрезентации, тестирование экологической грамотности и написание эссе. Победители получат дипломы и ценные призы на церемонии в Казани.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и направлен на выявление и поддержку наиболее перспективных инициатив в сфере экологического волонтерства. Подробная информация о условиях участия доступна на официальном портале движения «Будет чисто» в разделе «Конкурсы».

