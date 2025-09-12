В Татарстане продолжается прием заявок на молодежную экологическую премию

Региональная молодежная экологическая общественная организация «Будет чисто» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан объявила о начале приема заявок на участие в конкурсе «Молодежная экологическая премия». Заявочная кампания продлится с 25 августа по 5 октября 2025 года.

К участию приглашаются как индивидуальные активисты от 8 лет, так и экологические объединения. Конкурсная программа включает десять номинаций, распределенных между персональными и коллективными достижениями в сфере экологической культуры и природоохранной деятельности.

Отборочный процесс состоит из четырех этапов:

Регистрация и подача заявок (до 5 октября)

Заочная экспертиза проектов (6-17 октября)

Конкурсные испытания (23 октября - 9 ноября)

Торжественная церемония награждения (ноябрь 2025 года)

Финальный этап предусматривает комплексную оценку участников, включающую самопрезентации, тестирование экологической грамотности и написание эссе. Победители получат дипломы и ценные призы на церемонии в Казани.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и направлен на выявление и поддержку наиболее перспективных инициатив в сфере экологического волонтерства. Подробная информация о условиях участия доступна на официальном портале движения «Будет чисто» в разделе «Конкурсы».