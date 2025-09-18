В Татарстане продолжаются поиски мужчины, утонувшего после крушения катера на Волге

В Зеленодольском районе Татарстана спасатели не прекращают поиски 46-летнего мужчины, который утонул в реке Волге 12 сентября после крушения катера.

Как сообщает МЧС России по Республике Татарстан, водолазы обследуют дно реки с помощью специального гидроакустического оборудования — прибора «ГБО Гидро», который работает как подводный сканер. Также применяется галсовый метод — когда водолазы движутся по определенной схеме, чтобы не упустить ни одного участка. К сожалению, пока найти пропавшего не удалось.

Трагедия случилась близ поселка Октябрьский. По предварительным данным, водитель катера не справился с управлением, и судно перевернулось.

Выяснилось, что во время происшествия были грубо нарушены правила безопасности:

-Все пассажиры находились на борту без спасательных жилетов.

-Катер был серьезно перегружен: он рассчитан на шесть человек, но на момент крушения на нем было больше людей.

Работы по поиску пропавшего мужчины продолжаются.