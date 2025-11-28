В Татарстане пройдет декада бесплатной юридической помощи инвалидам

В рамках Декады инвалидов, приуроченной к международной дате 3 декабря, в Татарстане организован цикл из девяти мероприятий по бесплатному правовому консультированию граждан. Инициатива реализуется в рамках государственной программы «Развитие юстиции в Республике Татарстан».

Как сообщает пресс-служба Минюста РТ, жители республики смогут получить юридические консультации по широкому кругу вопросов, включая медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение детей-инвалидов и их устройство в специализированные образовательные учреждения.

В мероприятиях примут участие специалисты Государственного юридического бюро Татарстана, юристы профильных министерств, а также представители федеральных и надзорных органов. Полный график консультаций с указанием дат, времени и мест проведения размещен на официальном сайте Министерства юстиции республики.