В Татарстане пройдет прямой эфир об инфекционных болезнях животных и птиц

27 марта 2026  13:02

30 марта в 11:00 в сообществе Центра управления регионом РТ состоится онлайн-трансляция, посвященная инфекционным заболеваниям скота и птицы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ветеринарии Кабмина республики.

В ходе эфира специалисты расскажут, какие болезни могут передаваться человеку, как обстоит эпидемиологическая обстановка в регионе и какие правила действуют при ввозе животных.

Главным гостем станет замначальника Главного управления ветеринарии РТ Габдулхак Мотыгуллин. Зрители смогут задавать вопросы в комментариях под трансляцией. Прямой эфир доступен по ссылке.

