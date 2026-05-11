В Татарстане разъяснили порядок рассылки электронных повесток

Военный комиссариат Республики Татарстан прокомментировал ситуацию с направлением электронных повесток жителям региона. В ведомстве подчеркнули, что процесс осуществляется строго в рамках действующего законодательства — Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Кто может получить электронную повестку?

Под действие системы оповещения попадают две основные категории граждан:

призывники, подлежащие срочной военной службе;

лица, пребывающие в запасе (прошедшие службу ранее).

Для тех, кто находится в запасе, вызов в военный комиссариат чаще всего связан с необходимостью актуализировать личные данные: уточнить место работы, фактического проживания, семейное положение или состояние здоровья.

Как работает система и что грозит за неявку?

Как пояснили в военкомате, факт направления электронной повестки фиксируется в общедоступном Реестре повесток. Если гражданин в течение 20 дней не явится в военкомат без уважительной причины, в отношении него могут быть применены временные ограничительные меры — это также предусмотрено законом «О воинской обязанности и военной службе».

В Татвоенкомате призвали жителей республики внимательно относиться к уведомлениям в личных кабинетах на «Госуслугах» и своевременно выполнять воинские обязанности.