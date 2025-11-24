В Татарстане реконструировано более 100 км федеральных трасс в 2025 году

Республика
24 ноября 2025  08:13

За текущий год в Татарстане проведены масштабные работы по реконструкции и строительству федеральных автомобильных дорог общей протяженностью свыше 107 километров. Об этом сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов в материале «Татар-информ».

К наиболее значимым объектам относится реконструкция участка автодороги М7 «Волга» от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном и строительство обхода села Сокуры на трассе Казань-Оренбург протяженностью 11 км. Также завершается капитальный ремонт на участке с 43-го по 53-й километр дороги Казань-Оренбург с расширением до четырех полос движения.

В рамках программы обновления дорожной инфраструктуры заменено изношенное покрытие на 20 участках федеральных трасс общей протяженностью 209 километров. Особое внимание уделено безопасности пешеходов - на трассе М7 построено 18 надземных переходов, а также отремонтированы мостовые сооружения через реку Тоша и путепроводы на 786-м и 821-м километрах.

