В Татарстане резко вырос спрос на вторичное жилье

В августе рынок вторичной недвижимости Татарстана показал значительный рост. По данным Росреестра, в республике было зарегистрировано почти 15,9 тысяч сделок купли-продажи. Это на 16% больше, чем в июле.

Особенно активно покупали квартиры в Казани. Здесь количество сделок выросло на 22,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Еще более заметный скачок произошел с земельными участками — спрос на них увеличился на 53,6%.

По всей республике в августе чаще покупали:

- квартиры (рост на 15,1%),

- частные дома (рост на 8%),

- земельные участки (рост на 19,4%).

Эксперты отмечают, что положительная динамика наблюдается уже третий месяц подряд. По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по РТ Лилии Бургановой, это может говорить о возвращении к стабильному росту спроса на недвижимость.

Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев объясняет этот всплеск двумя основными причинами: снижением процентных ставок по ипотеке и завершением сроков высокодоходных банковских вкладов. Многие люди, откладывавшие покупку жилья, теперь могут позволить себе ипотеку на более выгодных условиях. Кроме того, те, кто раньше хранил деньги на депозитах, теперь ищут им более надежное применение — в недвижимости.

Специалисты прогнозируют, что спрос на жилье будет расти и дальше, поскольку условия для покупки становятся все более привлекательными.

