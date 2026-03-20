В Татарстане с 1 апреля введут сезонные ограничения для грузовиков

На период весенней распутицы в республике ограничат движение тяжелого транспорта по региональным трассам. Постановление об этом подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Ограничения будут действовать с 1 по 30 апреля.

Под запрет попадут машины с нагрузкой на ось свыше 6 тонн. Всего ограничения затронут 392 участка дорог общей протяженностью более 6,3 тыс. километров. На этих отрезках установят соответствующие дорожные знаки.

Также предусмотрены летние ограничения. С 20 мая по 31 августа при температуре воздуха выше +32 градусов грузовикам запретят движение в дневное время — с 10:00 до 22:00. Мера коснется дорог с асфальтобетонным покрытием.