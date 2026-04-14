В Татарстане с 20 апреля стартует природоохранная акция «Чистые леса»

В республике пройдет двухэтапная акция по очистке лесных территорий. Как сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, весенне-летний этап продлится с 20 апреля по 20 июня, осенний — с 14 сентября по 14 ноября.

В ходе акции запланированы сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, уборка сухостоя и валежника, а также ремонт и обустройство информационных щитов, аншлагов и мест отдыха. В прошлом году в рамках акции из лесов вывезли 800 кубометров бытового мусора, а также сложили в кучи для перегнивания 5,2 тыс. кубометров сухостоя и валежника.