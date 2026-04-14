В Татарстане с 20 апреля стартует природоохранная акция «Чистые леса»

14 апреля 2026  09:57

В республике пройдет двухэтапная акция по очистке лесных территорий. Как сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, весенне-летний этап продлится с 20 апреля по 20 июня, осенний — с 14 сентября по 14 ноября.

В ходе акции запланированы сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, уборка сухостоя и валежника, а также ремонт и обустройство информационных щитов, аншлагов и мест отдыха. В прошлом году в рамках акции из лесов вывезли 800 кубометров бытового мусора, а также сложили в кучи для перегнивания 5,2 тыс. кубометров сухостоя и валежника.

В Казани стартовал сезон аренды электросамокатов
В Татарстане звезды театра и ТВ прочитают текст «Тотального диктанта»
В Татарстане создадут платформу для обмена данными в сфере ИИ
«Ак Барс» разгромил минское «Динамо» в третьем матче и повел в серии 3-0
В Татарстане в рамках акции «Будь уверен! Будь здоров!» проверили 3,5 тыс. тонометров
Казань - в аутсайдерах рейтинга доходности жилья
В детских садах России с сентября 2026 года появится аналог «Разговоров о важном» для дошкольников