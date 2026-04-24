В Татарстане с 25 апреля стартует операция «Нерест» с запретом на промышленный лов

news_top_970_100
Республика
24 апреля 2026  12:27

В республике с 25 апреля по 5 июня вводится ежегодная операция «Нерест». На этот период полностью запрещается промышленное рыболовство в водоемах. Любительская рыбалка сохраняется, но с жесткими ограничениями: разрешена только одна поплавочная или донная удочка с берега не более чем с двумя крючками. Об этом сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Раннее таяние льда в этом году спровоцировало рост браконьерства. Только за первый квартал инспекторы выявили 221 административное нарушение, возбудили 7 уголовных дел и изъяли 1453 запрещенных орудия лова — на 638 единиц больше, чем годом ранее.

Особое внимание в период нереста уделяется не только надзору, но и восстановлению популяции. Заместитель председателя Госкомитета Рамиль Шарафутдинов напомнил, что ведомство ежегодно размещает в водоемах свыше 400 тысяч искусственных нерестилищ, и призвал муниципалитеты продолжить эту работу. Спасскому району поручено помочь ФГБУ «Главрыбвод» с выполнением госзадания на Куйбышевском водохранилище. Все муниципальные образования обязаны еженедельно мониторить ход работ и предоставлять отчеты.

news_right_column_240_400
Новости
В выходные в казанских поселках можно будет бесплатно привить домашних питомцев от бешенства
В Татарстане с 25 апреля стартует операция «Нерест» с запретом на промышленный лов
Житель Чистополя заплатит 200 тысяч рублей пострадавшей в ДТП девочке
В Татарстане изменились правила и номинации конкурса для врачей «Ак чәчәкләр - 2026»
В Госавтоинспекции РТ напомнили водителям о нормах отдыха и времени за рулем
Казанский УНИКС - один за все Поволжье
200 тысяч посещений и 45 млн рублей: как татарстанцы пользуются чат-ботом в MAX
В Татарстане за неделю упали цены на говядину, но выросли на овощи