В Татарстане с начала года в ДТП погибли 57 человек, на 19 больше чем в прошлом году

Начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов на пресс-конференции сообщил неутешительную статистику: зарегистрировано 463 аварии, в которых 57 человек погибли и 581 получили травмы. Несмотря на общее снижение числа ДТП и пострадавших, количество смертельных случаев увеличилось на 19 по сравнению с прошлым годом.

Среди основных причин аварий — превышение скорости, выезд на встречную полосу и наезды на пешеходов. Особую тревогу вызывают ДТП с участием детей: их зафиксировано 40, один ребёнок погиб, 45 пострадали. Гарипов обратил внимание на масштаб проблемы с перевозкой юных пассажиров — к ответственности привлечены более 1,5 тысячи водителей, перевозивших детей без автокресел. «Только представьте, какая цифра», — прокомментировал он.