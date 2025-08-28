В Татарстане самогонный аппарат стал причиной смертельного пожара в частном доме

28 августа 2025  16:38

В селе Билярск Алексеевского района произошел трагический инцидент с летальным исходом. При тушении пожара в частном жилом доме спасатели обнаружили тело 65-летней хозяйки. Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, очаг возгорания находился в районе газовой плиты, где женщина установила самогонный аппарат для приготовления спиртного.

Согласно показаниям супруга погибшей, он покинул дом для кормления животных в сарае. Вернувшись, мужчина не смог войти в здание из-за интенсивного задымления. На месте происшествия зафиксированы характерные признаки термического воздействия — глубокое обугливание стен и полное прогорание потолочного перекрытия в зоне кухни.

