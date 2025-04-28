В Татарстане сократилось число производственных травм

За первые три месяца 2025 года в Татарстане зарегистрировано 62 несчастных случая на производстве, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Наибольшее количество травм – 40% – приходится на обрабатывающие производства. Еще по 20% случаев зафиксировано в сферах транспортировки, хранения и энергетики.

Основной причиной травматизма стали падения с высоты (40% случаев). Также 30% происшествий связаны с воздействием движущихся механизмов, а 10% – с отравлением дымом или ожогами.

"Большинство случаев можно было предотвратить, – отметила Зарипова. – Основные причины – нарушение технологических процессов, излишняя самоуверенность опытных работников, несоблюдение техники безопасности и неправильная эксплуатация оборудования".

Министр привела пример, когда работник строительной компании получил ожоги лица из-за возгорания бочки с остатками ГСМ, которую он использовал для мусора, не зная о ее содержимом.

В 2025 году уже выявлено 126 нарушений охраны труда. Количество проверок и выдаваемых предписаний увеличилось, что способствует улучшению ситуации с производственной безопасностью.