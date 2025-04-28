В Татарстане сократилось число производственных травм

news_top_970_100
Республика
28 апреля 2025  14:58

За первые три месяца 2025 года в Татарстане зарегистрировано 62 несчастных случая на производстве, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Наибольшее количество травм – 40% – приходится на обрабатывающие производства. Еще по 20% случаев зафиксировано в сферах транспортировки, хранения и энергетики.

Основной причиной травматизма стали падения с высоты (40% случаев). Также 30% происшествий связаны с воздействием движущихся механизмов, а 10% – с отравлением дымом или ожогами.

"Большинство случаев можно было предотвратить, – отметила Зарипова. – Основные причины – нарушение технологических процессов, излишняя самоуверенность опытных работников, несоблюдение техники безопасности и неправильная эксплуатация оборудования".

Министр привела пример, когда работник строительной компании получил ожоги лица из-за возгорания бочки с остатками ГСМ, которую он использовал для мусора, не зная о ее содержимом.

В 2025 году уже выявлено 126 нарушений охраны труда. Количество проверок и выдаваемых предписаний увеличилось, что способствует улучшению ситуации с производственной безопасностью.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане на 33% выросло число травяных пожаров
Казанский марафон соберет 33 тысячи бегунов из 24 стран
Мишустин: ИИ поможет врачам в диагностике и лечении
Минтруд РТ предупредил о серьезных штрафах за нарушения трудового права
В Татарстане сократилось число производственных травм
И.о. руководителя исполкома Нижнекамска обозначил ключевые проблемы района
Фанис Мухаметов назначен главой Бугульминского района и мэром города
Авиаперевозки России сохранили объемы в первом квартале 2025 года