В Татарстане сообщили о проверке для всех владельцев земельных участков

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана напоминает собственникам земельных участков о предстоящей масштабной оценке. В 2026 году на всей территории республики пройдет государственная кадастровая оценка всех земель, которые учтены в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Оценка будет проводиться по состоянию на 1 января 2026 года. От ее результатов зависит размер имущественных налогов, которые владельцы уплачивают в бюджет.

Что нужно проверить владельцам участков?

Поскольку кадастровая стоимость определяется на основе данных из ЕГРН, очень важно, чтобы сведения об участках были актуальными и полными. Министерство рекомендует обратить особое внимание на три ключевых параметра:

1. Площадь участка.

2. Категория земель (например, земли населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения).

3. Вид разрешённого использования (ВРИ) — то, для каких целей officially разрешено использовать землю (например, «для индивидуального жилищного строительства», «для ведения личного подсобного хозяйства»).

Почему это так важно?

Стоимость участков определяют методами массовой оценки, то есть группируют объекты со схожими характеристиками. Главным критерием для расчета стоимости является именно вид разрешённого использования. Он должен не только числиться в реестре, но и полностью совпадать с тем, как участок используется на самом деле.

Как проверить и что делать?

Узнать текущие сведения о своем участке можно легко онлайн через сервис «Публичная кадастровая карта» на портале «Национальная система пространственных данных» (НСПД).

Если вы обнаружили ошибки или несоответствия в документах (например, в реестре указано одно назначение, а вы используете землю для других целей), необходимо как можно скорее обратиться для исправления этих данных. Это поможет избежать некорректного расчета кадастровой стоимости и, как следствие, завышенного налога.