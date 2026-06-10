В РТ составили антирейтинг компаний-нарушителей ПДД: лидер — 434 штрафа

Правительственная комиссия Татарстана по безопасности дорожного движения опубликовала список предприятий, чьи водители чаще всего нарушали правила с января по май 2026 года. В сумме сотрудники десяти организаций получили почти 3 тысячи штрафов.

«Лидером» антирейтинга стала казанская «Лаборатория РТХ» — 434 нарушения за пять месяцев. На втором месте Казанский жировой комбинат (401), на третьем — МУП «ПАТП №2» из Казани (298).

В топ-5 также вошли «ПК Профснаб» (Казань, 290 нарушений) и альметьевское «Нефтестройэнерго» (287). В список попали и другие компании из Казани, Набережных Челнов и Елабуги: «АВП Групп», «Райз», «Стройстиль», «ПСО Казань» (217 нарушений) и «СТР» (213).