В Татарстане создадут официальный перечень татарских имен для новорожденных

10 октября 2025  22:42

Власти Татарстана инициировали создание актуализированного перечня традиционных татарских имен для новорожденных. Проект направлен на помощь родителям в выборе имен с правильным смысловым значением и грамотным написанием на татарском языке при регистрации детей.

Решение было принято в ходе рабочей встречи между руководством Управления ЗАГС Кабинета министров РТ и директором Института языка, литературы и искусств имени Галимджана Ибрагимова Академии наук Татарстана. Участники договорились о проведении расширенного совещания с участием ученых-филологов, представителей Министерства цифрового развития республики и Татарского книжного издательства.

Особое внимание будет уделено актуализации раздела «Услуги ЗАГС» на официальном сайте ведомства, где уже размещен Татарско-русский словарь личных имен, отчеств и фамилий. Новая версия перечня позволит унифицировать процесс выбора имен и сохранить языковые традиции татарского народа.

