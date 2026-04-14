В Татарстане создадут платформу для обмена данными в сфере ИИ

Академия наук РТ, компания Platforma и АО «РАССВЕТ 13» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта.

Стороны намерены повысить инвестиции в отечественные IT-решения и внедрить технологии ИИ в госуправление, экономику и социальную сферу. «РАССВЕТ 13» выступит координатором проекта, обеспечивая связь с бизнесом и властями Татарстана. Академия наук предоставит научную экспертизу, а Platforma — технологии и методологию для создания кросс-отраслевой платформы обмена данными.

Как отметил президент АН РТ Рифкат Минниханов, партнерство позволит объединить научный потенциал республики с передовым опытом и технологическими компетенциями. Соглашение заключено на пять лет с возможностью продления. Планируются совместные мероприятия, рабочие группы и пилотные проекты.