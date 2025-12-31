В Татарстане создана межведомственная группа для развития халяль-индустрии

Республика
31 декабря 2025  12:57

Правительство Республики Татарстан утвердило создание специализированной рабочей группы, которая займётся системным развитием халяль-сектора экономики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Новая структура, возглавляемая вице-премьером Татарстана Василем Шайхразиевым, объединит представителей ключевых министерств, ведомств и деловых объединений. Всего в её состав вошли 23 человека, включая заместителей министров сельского хозяйства и промышленности.

Основные задачи группы — разработка мер господдержки для предприятий, формирование единой системы стандартизации и сертификации халяльной продукции в соответствии с международными нормами, а также продвижение татарстанских товаров и услуг на внутреннем и зарубежных рынках.

Инициатива направлена на комплексное развитие перспективного направления, объединяющего производство продуктов питания, финансы, туризм и другие сферы. Координация усилий государства и бизнеса должна укрепить позиции республики в быстрорастущем сегменте халяльной индустрии.

