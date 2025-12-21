В Татарстане создают тысячи активностей для «золотого возраста» в рамках господдержки

В 2025 году для жителей Татарстана старшего поколения доступен большой выбор досуга и социальной поддержки. В рамках федеральной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья» в 45 муниципальных образованиях республики организовано свыше 1.8 тысяч различных занятий — от спорта и творчества до образовательных курсов.

Для удобства граждан создан специализированный цифровой ресурс. На портале zabota-tatar.ru работает раздел «Алтын еллар – Золотые годы», где размещена интерактивная карта. С её помощью можно найти ближайшие кружки, секции и клубы по интересам — от танцев и вокала до мастер-классов, а также записаться на мероприятия онлайн.

Кроме досуга, платформа помогает в решении бытовых вопросов. Через встроенный каталог из 26 мер поддержки пожилые люди могут сразу подать заявление на получение положенных льгот и субсидий.

Программа поддержки включает как локальные занятия, так и крупные общественные события. В октябре по всей республике традиционно проходит Декада пожилых людей. В её рамках организуют благотворительные акции, бесплатные медицинские осмотры, концерты и даже специальные мероприятия, такие как акция «День бабушки и дедушки» для укрепления связи поколений.

Особой популярностью пользуется республиканский фестиваль «Балкыш» («Сияние»). Это масштабный творческий смотр, в котором ежегодно участвуют десятки тысяч пенсионеров. В 2024 году на его площадках выступило более 25 тысяч человек. Отличительная черта фестиваля — отсутствие жёсткой конкуренции: лауреатом становится каждый второй участник, что создаёт особую, поддерживающую атмосферу.

Эти проекты — лишь часть системной работы. В республике действуют 1878 культурно-досуговых учреждений, где работают более 3.6 тысяч клубных формирований для старшего поколения. По данным Министерства труда РТ, в спортивные и досуговые активности в рамках программы вовлечено почти 480 тысяч пожилых татарстанцев.

Эта комплексная поддержка направлена на то, чтобы сделать жизнь после выхода на пенсию насыщенной, социально вовлечённой и достойной.