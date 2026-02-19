В Татарстане стартовал благотворительный марафон «Рамадан – месяц добрых дел»

news_top_970_100
Республика
19 февраля 2026  11:42

С первым днем священного месяца, 19 февраля, в республике началась ежегодная акция, организованная Духовным управлением мусульман РТ. Марафон направлен на помощь тяжелобольным детям, малоимущим семьям и другим нуждающимся.

В Рамадан мусульмане особенно активно участвуют в благотворительности — предписание месяца предписывает милостыню и пожертвования. Считается, что награда за добрые дела в эти 29 дней многократно умножается.

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ в рамках марафона обеспечит нуждающихся продуктами, организует сбор и распределение фитр-садака, фидии и закята, а также окажет адресную поддержку больным и малообеспеченным взрослым.

news_right_column_240_400
Новости
В военкомате Татарстана разоблачили фейки о Войсках беспилотных систем
Эксперты назвали главную ошибку дачников при выращивании рассады
В Татарстане стартовал благотворительный марафон «Рамадан – месяц добрых дел»
Труженица тыла Сания Закирова спасалась работой и любовью родных
Андрей Коновалов: Военный медик всегда рискует своей жизнью
Депутатские полномочия Азата Зиганшина прекращены досрочно в связи с назначением министром
Легко ли убрать снег по нормативу при ненормативном его объеме?
Легко ли убрать снег по нормативу при ненормативном его объеме?
Казань приближается к двум месячным нормам снега: вывезено уже более 1,1 млн тонн