В Татарстане стартовал благотворительный марафон «Рамадан – месяц добрых дел»

С первым днем священного месяца, 19 февраля, в республике началась ежегодная акция, организованная Духовным управлением мусульман РТ. Марафон направлен на помощь тяжелобольным детям, малоимущим семьям и другим нуждающимся.

В Рамадан мусульмане особенно активно участвуют в благотворительности — предписание месяца предписывает милостыню и пожертвования. Считается, что награда за добрые дела в эти 29 дней многократно умножается.

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ в рамках марафона обеспечит нуждающихся продуктами, организует сбор и распределение фитр-садака, фидии и закята, а также окажет адресную поддержку больным и малообеспеченным взрослым.