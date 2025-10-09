В Татарстане стартовал конкурс «Инновация года» с рекордным числом заявок

В Академии наук Татарстана состоялось заседание оргкомитета республиканского конкурса «Инновация года». Президент АН РТ Рифкат Минниханов и директор Инвестиционно-венчурного фонда Дамир Галиев сообщили о рекордном количестве поданных заявок — 228 проектов.

Наибольшей популярностью пользуются номинации «Перспектива» (75 проектов), «Студенческий стартап» (65) и «Интеллектуальная собственность» (52). Лидирующие позиции по отраслевому распределению заняли машиностроение и энергетика (60), IT-технологии (55) и биотехнологии (54).

География участников охватывает Казань (157 заявок), Набережные Челны (14), Альметьевск (2) и включает проекты из Беларуси. Эксперты отметили повышение качества представленных разработок и их коммерческого потенциала.

Финал конкурса запланирован на декабрь 2025 года. Мероприятие направлено на поддержку инновационных разработок и развитие наукоемких производств в республике.