В Татарстане стартовал новый сезон проекта «Кадровый резерв»

В Молодежном экстрим-парке «УРАМ» состоялось торжественное открытие 16-го сезона республиканского проекта «Кадровый резерв». Конкурс реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и направлен на подготовку лидеров и специалистов в сфере молодежной политики.

В этом году на участие подано более 750 заявок из 35 муниципалитетов. По итогам отбора в программу зачислены 85 человек. Весенний этап посвящен формированию кадров для молодежной политики, осенний станет платформой для отбора нового состава Молодежного Правительства РТ.

Программа включает два очных и два дистанционных этапа по направлениям: «Пробую и создаю» (для новичков) и «Развиваю и масштабирую» (для опытных). Участники пройдут стажировки в ведущих молодежных организациях республики, включая «Движение Первых» и Молодежный центр РТ.

За 16 лет в проекте приняли участие более 17 тыс. человек, обучено около 2,4 тыс. Среди выпускников — помощник Раиса РТ, врио мэра Иннополиса и другие известные управленцы. Более 210 «резервистов» приглашены на работу в органы власти республики. В 2025 году победители проекта выиграли гранты на сумму свыше 1,18 млн рублей.