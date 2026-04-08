В Татарстане стартовал новый сезон шоу о цифровой гигиене

В Татарстане запустили четвёртый сезон проекта «Ох, цифровая гигиена». Это шоу для молодёжи и подростков, в котором простым и интересным языком рассказывают о цифровой безопасности. Цель — научить ребят не терять деньги и личные данные в интернете, а также снизить риски стать жертвой кибермошенников или вербовщиков.

Формат максимально удобный для молодой аудитории: никаких скучных лекций. Короткие, динамичные и яркие выпуски, после которых сразу хочется проверить настройки приватности. Ведущий разбирает реальные истории, которые случились с такими же молодыми людьми.

О чём уже можно узнать

Первый выпуск посвящён финансовой грамотности. В нём объясняют, почему «быстрые деньги», кредитки и микрозаймы ведут в долговую яму. Разбирают механизмы «беспроцентных» кредитов и дают пошаговую инструкцию, что делать, если вы уже в долгах.

Второй — об опасных знакомствах в сети. О том, как романтический флирт в соцсетях может обернуться не только потерей денег, но и уголовным делом.

Третий выпуск разоблачает мифы о лёгком заработке на перепродажах — кто такие «темщики» и к каким последствиям приводят их предложения.

Четвёртый — об опасных вакансиях. Кто такие дропы, спортики и криптоарбитражники, и почему работа с доходом в 200 тысяч рублей может привести к реальному сроку.

Пятый выпуск — о фишинге в стиле поколения Z. Мошенники адаптировались: теперь они не рассылают скучные письма, а общаются на языке мемов, подделывают голосовые сообщения друзей и создают фейковые сайты с модами для игр.

Шестой выпуск — о сектах в сети. Как тоталитарные культы и псевдорелигиозные организации охотятся на молодёжь через соцсети, какие используют механизмы вовлечения и как защититься.

Седьмой — об ИИ-скамерах. Мошенники клонируют голоса родителей и друзей, подделывают видео-кружочки в мессенджерах. В выпуске рассказывают, как отличить реальный звонок от подделки.

Восьмой — инструкция по безопасным покупкам и продажам на маркетплейсах. Разбирают популярные схемы обмана: от фишинговых сайтов-клонов и звонков «службы поддержки» до подмены товаров при возврате.

Девятый, спецвыпуск — о думскроллинге. Как соцсети затягивают в воронку плохих новостей, вызывая тревогу и апатию, и как перестать бесконечно листать ленту, сохранив ментальное здоровье.