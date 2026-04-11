В Татарстане стартовал региональный этап конкурса «Лучший по профессии»

Состязания проходят в рамках нацпроекта «Кадры» и охватывают 23 компетенции. Площадки развернуты на базе ведущих предприятий и учебных заведений республики.

Конкурс начался 1 апреля с соревнований агрономов в КГАУ и завершится в августе — состязаниями машинистов бульдозеров в поселке Джалиль. Участвовать могут граждане России со стажем работы не менее трех лет. Заявки принимаются от самих специалистов и их работодателей.

Среди номинаций — как классические профессии (токари, сварщики, каменщики), так и технологические (операторы БПЛА, специалисты по робототехнике).

Мастерство участников оценят 156 экспертов. Победители регионального этапа получат путевку на федеральный этап. Там призеров ждут денежные призы: 1 млн рублей за первое место, 500 тыс. — за второе, 300 тыс. — за третье.

В 2025 году Татарстан был представлен на федеральном этапе в 18 номинациях и завоевал два первых, два вторых и три третьих места.