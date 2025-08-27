В Татарстане стартовала кампания вакцинации от гриппа

В Республике Татарстан началась массовая кампания по профилактике гриппа: в медицинские учреждения республики поступила первая партия вакцин. Об этом сообщил на пресс-конференции в информационном агентстве «Татар-информ» главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РТ, доцент Казанской государственной медицинской академии Дмитрий Лопушов, комментируя текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе.

По его словам, вакцинация стартовала с приоритетных групп населения — медицинских работников, беременных женщин и детей. В ближайшие недели ожидается основной объём поставок, после чего прививочная кампания будет расширена на взрослое население.

«Уже поступили первые партии вакцин: это «Ультрикс квадри», «Совигрипп» и «Флю-М». Эти препараты прошли все необходимые проверки и зарегистрированы в России. Мы начали с тех, кто находится в группе риска, — медицинские работники, будущие мамы и дети. Это не только способ защиты, но и важный элемент эпидемиологической безопасности», — пояснил Лопушов.

Он подчеркнул, что родители могут прививать детей уже сейчас — не дожидаясь начала учебного года. Вакцинация доступна в детских поликлиниках по месту жительства. Кроме того, в школах и детских садах будут организованы выездные прививочные бригады, однако, учитывая масштаб сети образовательных учреждений, график их работы будет поэтапным. Поэтому специалисты рекомендуют не откладывать прививку и заранее обратиться в поликлинику.