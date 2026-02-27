В Татарстане началась работа над бюджетом на 2027–2029 годы

news_top_970_100
Республика
27 февраля 2026  12:23

Министерство финансов РТ приступило к формированию проекта республиканского бюджета на предстоящий трёхлетний период. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По установленному регламенту, до 15 марта Минфин совместно с Минэкономики разрабатывает график подготовки и рассмотрения законопроектов и сопутствующих документов. В нём прописаны ключевые этапы, сроки и порядок взаимодействия органов исполнительной власти.

На данный момент график подготовлен и направлен на согласование в Министерство экономики Татарстана.

news_right_column_240_400
Новости
В школах и детсадах Казани детей увели в укрытия из-за ракетной опасности
В Татарстане впервые объявили режим «Ракетная опасность»
В Татарстане началась работа над бюджетом на 2027–2029 годы
В Татарстане снижается заболеваемость гриппом, школы работают без карантинов
В Татарстане стартует набор на бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры»
Память о поэте-герое с суровой судьбой
Налоговая служба разъяснила новые правила внесения кодов ОКВЭД
Налоговый ликбез для малого бизнеса