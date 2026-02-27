В Татарстане началась работа над бюджетом на 2027–2029 годы

Министерство финансов РТ приступило к формированию проекта республиканского бюджета на предстоящий трёхлетний период. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По установленному регламенту, до 15 марта Минфин совместно с Минэкономики разрабатывает график подготовки и рассмотрения законопроектов и сопутствующих документов. В нём прописаны ключевые этапы, сроки и порядок взаимодействия органов исполнительной власти.

На данный момент график подготовлен и направлен на согласование в Министерство экономики Татарстана.