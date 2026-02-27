В Татарстане снижается заболеваемость гриппом, школы работают без карантинов

К концу февраля доля гриппа в общей структуре острых респираторных инфекций в республике сократилась до 26%. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

С четвёртой недели года эпидситуация стабилизировалась: еженедельно регистрируется около 12 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, что на 47% ниже эпидемического порога. При этом на смену вирусам гриппа приходят другие респираторные инфекции.

Авдонина также отметила, что на сегодня в республике нет школ, закрытых на карантин. В организованных коллективах продолжают работать фильтры — за прошедшую неделю от занятий отстранили около 11 тысяч детей с признаками ОРВИ.