В Татарстане уничтожат незаконно ввезенные алкоголь и сигареты

аможенники республики передали на уничтожение партию контрафактной продукции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, изъято 112 бутылок спиртного и почти 14 тыс. пачек сигарет (13 980). Товары конфискованы в рамках 52 дел об административных правонарушениях. Суд постановил передать их в федеральную собственность.

В таможне напомнили о правилах ввоза для физических лиц. Беспошлинно можно провезти не более 3 литров алкоголя на человека и до 250 граммов табачных изделий (например, 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов жидкости для электронных сигарет). При превышении нормы от 3 до 5 литров необходимо задекларировать товар и уплатить пошлину — 10 евро за каждый литр сверх нормы. Более 5 литров уже не считаются товаром для личного пользования и требуют коммерческого оформления.

Ввоз табачных изделий сверх установленных лимитов запрещен. Нарушителям грозит конфискация и штраф.