В РТ утвердили стоимость школьных обедов для младших классов на три года вперед

Республика
23 сентября 2025  14:06
Автор:
Владислав Косолапкин

Правительство Татарстана определило, сколько денег будет выделяться на горячее питание для учеников 1-4 классов в следующие три года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кабмина РТ.

Утверждены следующие нормативы затрат на одного ученика в день:

-   2026 год — 77,76 руб. 
-   2027 год — 80,87 руб. 
-   2028 год — 81,40 руб. 

Новые нормативы вступают в силу с 1 января 2026 года. Это плановое решение позволяет заблаговременно сформировать бюджет на организацию качественного и полноценного питания для младших школьников на перспективу.

Таким образом, родители могут быть уверены, что их дети будут продолжать получать бесплатное горячее питание в школах республики, а образовательные учреждения — понимать объем финансирования для планирования закупок продуктов.

