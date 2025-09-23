В РТ утвердили стоимость школьных обедов для младших классов на три года вперед

Правительство Татарстана определило, сколько денег будет выделяться на горячее питание для учеников 1-4 классов в следующие три года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кабмина РТ.

Утверждены следующие нормативы затрат на одного ученика в день:

- 2026 год — 77,76 руб.

- 2027 год — 80,87 руб.

- 2028 год — 81,40 руб.

Новые нормативы вступают в силу с 1 января 2026 года. Это плановое решение позволяет заблаговременно сформировать бюджет на организацию качественного и полноценного питания для младших школьников на перспективу.

Таким образом, родители могут быть уверены, что их дети будут продолжать получать бесплатное горячее питание в школах республики, а образовательные учреждения — понимать объем финансирования для планирования закупок продуктов.