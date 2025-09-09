В Татарстане ужесточились правила получения охотничьего билета

В Татарстане открылся осенний сезон охоты на пернатую дичь. Он продлится до 5 декабря,

а на некоторые виды боровой дичи - и вовсе до 5 января следующего года.

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции зампредседателя Госкомитета РТ по биоресурсам Радик Мутахаров, начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков и заместитель начальника отдела контроля за оборотом оружия Центра ЛРР Управления Росгвардии РТ Рамиль Камалиев.

Охотникам важно помнить о сроках, установленных для разных видов дичи. Охота на водоплавающую дичь, включая гусей, а также на болотно-луговую разрешена с 6 сентября по 5 декабря. На степную и полевую дичь - также с 6 сентября по 5 декабря. А вот боровую дичь (глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп) можно добывать с 6 сентября вплоть до 5 января. Для тех, кто охотится с подружейными собаками или ловчими птицами, сезон открылся уже летом.

В связи с началом сезона власти республики усиливают контроль за соблюдением правил охоты. Как сообщил Радик Мутахаров, совместно с Росгвардией и общественными инспекторами созданы специальные группы в каждом районе. Их задача - проведение регулярных рейдов для пресечения браконьерства и любых нарушений охотничьего законодательства.

По данным Управления Росгвардии по РТ, в Татарстане зарегистрировано более 39 тысяч владельцев гражданского оружия, его на руках у населения находится около 73 тысяч единиц. Из общего числа около 80% - это владельцы именно охотничьего оружия, что составляет порядка 36 тысяч гладкоствольных ружей. Рамиль Камалиев подтвердил, что с началом сезона запланированы традиционные осенние проверки владельцев оружия.

Нарушителям правил охоты грозит строгая ответственность. Ежегодно инспекторы госкомитета составляют около 400 административных протоколов, причем всплеск нарушений традиционно приходится на начало сезона. За грубые проступки охотники могут лишиться не только права на охоту, но и лицензии на владение оружием. В прошлом году по этой причине она была отозвана почти у 30 человек.

Важным нововведением этого сезона стало ужесточение правил получения охотничьего билета. С 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в Федеральном законе «Об охоте». Теперь для получения документа необходимо сдать обязательный бесплатный экзамен на знание охотничьего минимума. Вместо простого устного подтверждения знаний кандидаты должны пройти обучение и сдать тестирование по теории и практике. Вопросов стало больше, а их сложность возросла. Это правило касается как новичков, так и тех, кто был лишен билета ранее.