В Татарстане в понедельник начинется четырехдневная рабочая неделя

26 апреля 2026  14:05

С понедельника, 27 апреля, в республике стартует укороченная рабочая неделя, которая продлится всего четыре дня. Это связано с празднованием 1 мая — Дня Весны и Труда, который в этом году выпадает на пятницу и объявлен нерабочим днем при пятидневной рабочей неделе.

30 апреля (четверг) считается предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочей смены в этот день сокращается на один час. Таким образом, жителей Татарстана ждут три выходных подряд — 1, 2 и 3 мая.

Следующая короткая неделя наступит с 12 по 15 мая. День Победы (9 мая) в 2026 году приходится на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник 11 мая. Всего в мае татарстанцы отдохнут 13 дней с учетом праздничных и перенесенных выходных.

В Татарстане в понедельник начинется четырехдневная рабочая неделя
