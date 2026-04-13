В Татарстане в рамках акции «Будь уверен! Будь здоров!» проверили 3,5 тыс. тонометров

13 апреля 2026  19:15

С 6 по 8 апреля в пяти городах республики — Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Чистополе — специалисты Центра стандартизации и метрологии проверили 3472 прибора для измерения артериального давления. По словам директора учреждения Олега Ибрагимова, это один из лучших показателей среди регионов.

Всего по стране в 160 населенных пунктах проверили свыше 41 тыс. тонометров. Доля непригодных к эксплуатации приборов составила около 9%, что ниже предыдущих показателей. Как отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев, акция помогает выявлять отклонения в работе приборов и формировать у граждан осознанное отношение к точности измерений.

Всероссийская акция приурочена ко Всемирному дню здоровья и проводится с 2018 года. За все время проверено более 200 тыс. тонометров. В ЦСМ Татарстана отметили, что получили много благодарных отзывов от посетителей. Многие участники ежегодно приносят свои приборы на контроль, что позволяет своевременно выявлять неисправности.

В Татарстане в рамках акции «Будь уверен! Будь здоров!» проверили 3,5 тыс. тонометров
