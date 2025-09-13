В Татарстане в результате ДТП погибла полуторагодовалая девочка

13 сентября на 1024-м километре федеральной трассы М-7 в Тукаевском районе Республики Татарстан произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Insignia не справился с управлением из-за превышения безопасной скорости движения, в результате чего совершил наезд на опору линии электропередачи.

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

В момент аварии в автомобиле находились три человека: водитель, женщина-пассажир и полуторагодовалая девочка 2024 года рождения. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение на попутных транспортных средствах. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался от полученных травм.

По факту происхождения ДТП прокуратура Республики Татарстан начала доследственную проверку.