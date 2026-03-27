В Татарстане вдвое сократились продажи просроченной молочной продукции

27 марта 2026  17:39

С момента введения разрешительного режима на кассах в мае 2024 года в республике зафиксировано устойчивое снижение нарушений при реализации молочных товаров. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре РТ.

Автоматическая блокировка просроченных товаров в кассовых системах позволила сократить количество попыток их продажи почти в два раза. За неполные два года механизм предотвратил реализацию более 13 млн единиц небезопасной продукции.

Кроме того, в 2026 году отмечен рост ответственности участников рынка. С января по март общее число нарушений при обороте молочки снизилось на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Проверить информацию о товаре покупатели могут через мобильное приложение «Честный знак». Сервис также позволяет направлять жалобы на продукцию. Система маркировки стала ключевым цифровым инструментом контроля, повышающим прозрачность рынка и защищающим интересы потребителей.

