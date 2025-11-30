В Татарстане вновь объявлен режим «Беспилотная опасность»

30 ноября 2025  10:58

На территории Республики Татарстан повторно введен специальный режим безопасности, связанный с угрозой от беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее оповещение было распространено через официальное приложение МЧС России.

Данное ограничение стало уже четвертым по счету с начала текущей недели. В официальном сообщении чрезвычайного ведомства содержится краткое уведомление о введении режима без дополнительных подробностей.

Отмечается, что информация о возможных ограничениях для работы аэропортов республики на данный момент не поступала.

