В Татарстане вновь объявлен режим «Беспилотная опасность»

На территории Республики Татарстан повторно введен специальный режим безопасности, связанный с угрозой от беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее оповещение было распространено через официальное приложение МЧС России.

Данное ограничение стало уже четвертым по счету с начала текущей недели. В официальном сообщении чрезвычайного ведомства содержится краткое уведомление о введении режима без дополнительных подробностей.

Отмечается, что информация о возможных ограничениях для работы аэропортов республики на данный момент не поступала.