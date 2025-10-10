В Татарстане возрождают популяцию сокола-балобана и расчищают реку Казанку

О ключевых итогах и новых планах рассказали в ходе пресс-конференции заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева, президент союза сокольников «Русский сокол», доктор биологических наук Ильдар Еналеев, председатель РО Русского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер и руководитель по экологии ПАО «Казаньоргсинтез» Александр Жалюк.

Один из самых заметных проектов - возрождение волжско-камской популяции сокола-балобана, хищной птицы, исчезнувшей из дикой природы региона около 50 лет назад. Как отметил Ильдар Еналеев, сокол-балобан имеет глубокие исторические корни в Татарстане и был символом охоты еще во времена Казанского ханства.

В 2025 году проект достиг значимых результатов: в Казанском зооботсаде впервые за полвека вывелись два птенца балобана, которых назвали Алга и Тимер. Птенцы были выращены по специальной методике в искусственном гнезде (хэке) в Камско-Устьинском районе, а затем успешно выпущены в дикую природу. Самец Тимер, снабженный GPS-трекером, уже продемонстрировал отличные навыки - он совершил перелет через Волгу, преодолев 7 - 8 километров над водой. Всего за три года в естественную среду были выпущены 24 птицы, а на 2026 год запланировано вырастить и выпустить еще 20 соколов.

Другой важный проект - «Свободный ток», направленный на улучшение состояния реки Казанки. Как рассказал Дмитрий Шиллер, работа началась с масштабного исследования: экспедиции исследовали 400 километров русла реки и ее притоков, выявив основные проблемы - завалы деревьев, свалки и источники загрязнения.

За два года проделана огромная работа: расчищено 55 завалов, из воды поднято 3800 кубометров древесины и собрано 800 мешков пластикового мусора. Благодаря этому гидрологическая способность реки улучшилась на 67%, что означает увеличение скорости течения, снижение температуры воды и, как следствие, улучшение кислородного режима и способности реки к самоочищению.

Следующим шагом станет облесение водоохранных зон, которое стартует 10 октября. Этот пилотный проект, рекомендованный учеными, поможет задерживать загрязняющие вещества, попадающие в реку с дождевыми стоками, предотвратит эрозию почв и улучшит качество воды. Как сказал Александр Жалюк, проект важен не только с экологической, но и с климатической точки зрения - он способствует сокращению углеродного следа.

Татарстан также поддерживает проекты по сохранению снежного барса. К Международному дню снежного барса (23 октября) объявлен детский конкурс рисунков и поделок, который продлится до 17 октября. Как сообщила Ольга Манидичева, в преддверии этого дня три компании Татарстана подпишут соглашения о поддержке исследовательской деятельности по сохранению этого редкого животного.