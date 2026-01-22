В Татарстане впервые за пять лет снизилась преступность

В Министерстве внутренних дел по Республике Татарстан состоялось расширенное заседание коллегии, на котором подвели итоги работы за 2025 год. В мероприятии приняли участие Раис республики Рустам Минниханов, премьер-министр Алексей Песошин, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, а также руководители других государственных органов и правоохранительных структур.

Основной доклад представил министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов. Он отметил, что ведомство успешно выполнило задачи по обеспечению безопасности граждан. Ключевым достижением года стало снижение общего уровня преступности впервые за последние пять лет. Сотрудники полиции обеспечили порядок и безопасность на более чем 5 тысячах массовых мероприятий.

В 2025 году в республике было зарегистрировано 47 373 преступления. Правоохранительным органам удалось раскрыть 17 897 преступных посягательств, в том числе ряд тяжких преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс. Важным показателем остается практически стопроцентный уровень раскрываемости по особо опасным составам: убийствам, причинениям тяжкого вреда здоровью, изнасилованиям и разбойным нападениям.

Зафиксировано сокращение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, а также правонарушений, произошедших на бытовой почве и в состоянии опьянения. Существенным достижением стало уменьшение на четверть числа преступлений, при совершении которых применялось огнестрельное оружие.

Министр отдельно остановился на проблеме преступности в сфере информационных технологий. Несмотря на общее снижение количества таких правонарушений, их доля остается значительной. Около половины из более чем 15 тысяч зарегистрированных IT-преступлений составляют хищения денежных средств.

В числе приоритетов на будущее также остаются выявление преступлений террористической направленности, борьба с организованной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков.

Важным аспектом деятельности МВД остается предоставление государственных услуг. В 2025 году жителям республики было оказано более 2,6 миллионов услуг, а уровень удовлетворенности их качеством достиг 100%.

В своем выступлении Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил сотрудников полиции за профессионализм и надежность. Он указал, что в дальнейшей работе органам внутренних дел следует уделять особое внимание обеспечению экономической безопасности, борьбе с коррупцией, киберпреступлениями и незаконным оборотом наркотиков.

В завершение заседания Рустам Минниханов и Дамир Сатретдинов вручили государственные, ведомственные и республиканские награды особо отличившимся сотрудникам полиции.