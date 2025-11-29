В Татарстане ввели более 3 млн кв. метров жилья с начала года

За текущий год в Татарстане введено в эксплуатацию 3 млн 156 тыс. кв. метров жилья, что составляет 97% от годового плана. Эти данные привел министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Основной объем введенного жилья пришелся на индивидуальное жилищное строительство — более 17 тысяч домов общей площадью свыше 2,2 млн кв. метров. В коммерческом сегменте сданы 89 многоквартирных домов площадью 707 тыс. кв. метров.

Министр также сообщил о выполнении программ обеспечения жильем социальных категорий граждан. Для детей-сирот заключено 443 договора из 450 запланированных, субсидии получили 67 из 69 молодых семей и 26 из 27 многодетных семей.

Параллельно продолжается строительство социальных объектов. Из 14 запланированных на этот год объектов завершены 9. В стадии реализации находятся школы в Агрызе, Буинске и Мензелинске, детские сады в Пестречинском и Зеленодольском районах, а также медицинские, спортивные и культурные учреждения в различных муниципалитетах республики.