В Татарстане выдано более 4,6 тыс. льготных IT-ипотек на 42 млрд рублей

С начала действия программы в республике специалисты сферы информационных технологий оформили свыше 4,6 тыс. кредитов на жилье. Общий объем средств составил 42 млрд рублей, сообщил на заседании Президиума Госсовета РТ замминистра цифрового развития Булат Габдрахманов.

По его словам, мера поддержки продолжает пользоваться спросом. В прошлом году количество выданных IT-ипотек выросло на 16% по сравнению с 2024-м.

В Татарстане сегодня работают более 3,5 тыс. IT-компаний, из которых 684 аккредитованы в Минцифры России. За прошлый год появилась 51 новая компания, причем более половины из них переехали из других регионов.

Программа льготной IT-ипотеки продлена до 2030 года и действует во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита — 9 млн рублей, предельная ставка — 6% годовых.