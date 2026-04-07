В Татарстане выстроили полный «конвейер» для выращивания бизнеса

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов в ходе брифинга в Кабмине РТ, посвященного подготовке к XX Российскому венчурному форуму в Казани, рассказал, что республика создала систему поддержки инноваций, которая охватывает все стадии развития проекта: от первой гипотезы школьника до выхода технологической компании на публичный рынок.

Как работает система

Для новичков предусмотрены гранты до 3 миллионов рублей. Это конкурсы «УМНИК», «СТАРТ» и «Идея-1000». Такие деньги помогают проверить гипотезу и создать первый прототип. На этапе развития, когда проект ищет первых клиентов, можно получить инвестиции до 45 миллионов рублей от фонда «Лобачевский» и акселераторов. Для масштабирования предусмотрены крупные займы до 400 миллионов рублей от Фонда «Новая химическая индустрия» и льготные кредиты ФРП под 3–5 процентов годовых.

Конкурс 2025 года показал, что самые яркие идеи рождаются в школах и лабораториях. Из 228 заявок победили 25 проектов. Среди них — прибор для лечения косоглазия «Бинофор», созданный казанским школьником Глебом Смородиновым. Лицеистка Азалия Казаргельдинова применила искусственный интеллект для ускорения химических расчётов. А Артем Юриков изобрёл судно-робот для очистки водоёмов.

Университетская стартап-студия с капиталом 900 миллионов рублей уже профинансировала 31 проект. Например, «Техно-Шина Сервис» получил 28,4 миллиона на сервис аренды и утилизации грузовых шин. «Эволюция Тех» с 6,7 миллиона занимается производством металлических порошков для 3D-печати. «Визус-Лаб» с 6,4 миллиона создаёт отечественные лекарства для глаз взамен ушедших иностранных.

Венчурный фонд «Лобачевский» (400 миллионов рублей) инвестировал в устройство для автоматических инъекций «Комарик» и в платформу для защиты цифрового контента «Пикварио» (40 миллионов рублей).

В Татарстане насчитывается 250 малых технологических компаний. Их средняя выручка — 252 миллиона рублей, что на 33 процента выше среднероссийского показателя. По конкурсу студенческих стартапов республика заняла второе место в России: 349 проектов получили по 1 миллиону рублей.

В Татарстане внедрили пилот по кредитованию под залог патентов. Уже выдали семь займов на общую сумму 61,7 миллиона рублей. В республике работает 22 центра поддержки технологий — самая большая сеть в стране.

Что будет на юбилейном форуме

Российский венчурный форум (РВФ) пройдёт 8–10 апреля в Казани и Иннополисе под девизом: «Технологическое лидерство — инвестиции в будущее». Организаторы обещают представить 150 стартапов, включая 10 лучших проектов России. Справка: за 20 лет существования форума его участники-стартапы заработали в сумме более 49 миллиардов рублей, а инвестиции на площадке превысили 2 миллиарда рублей.

«Я не сомневаюсь, что юбилейный форум станет важным шагом для всей страны», — подчеркнул Рифкат Минниханов.