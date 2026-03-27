В Татарстане хотят ограничить количество домашних животных в квартирах

В республике разработан проект постановления кабмина, устанавливающий нормативы содержания питомцев в многоквартирных домах. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно инициативе, на каждые 18 квадратных метров общей площади жилого помещения разрешается держать не более одной собаки или одной кошки. Также предлагается запретить содержание потенциально опасных пород собак в коммунальных квартирах и жилье, где проживают несколько семей.

Данная норма развивает решение комитета Госсовета РТ по экологии, принятое в ноябре 2025 года. Изменения планируется внести в региональный закон об ответственном обращении с животными. В случае принятия федерального закона действующее постановление кабмина 2024 года утратит силу. Сейчас в Татарстане действуют иные нормативы: для мелких собак — 2,5 кв. м, средних — 3,5 кв. м, крупных — 5 кв. м.