В Татарстане хотят ограничить количество домашних животных в квартирах

Республика
27 марта 2026  09:20

В республике разработан проект постановления кабмина, устанавливающий нормативы содержания питомцев в многоквартирных домах. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно инициативе, на каждые 18 квадратных метров общей площади жилого помещения разрешается держать не более одной собаки или одной кошки. Также предлагается запретить содержание потенциально опасных пород собак в коммунальных квартирах и жилье, где проживают несколько семей.

Данная норма развивает решение комитета Госсовета РТ по экологии, принятое в ноябре 2025 года. Изменения планируется внести в региональный закон об ответственном обращении с животными. В случае принятия федерального закона действующее постановление кабмина 2024 года утратит силу. Сейчас в Татарстане действуют иные нормативы: для мелких собак — 2,5 кв. м, средних — 3,5 кв. м, крупных — 5 кв. м.

В Татарстане к Курбан-байраму организуют 61 площадку для забоя животных
Казанцам рассказали, для чего у озера Кабан вырубили деревья
Казанцам рассказали, для чего у озера Кабан вырубили деревья
Казанец обманул девушку на 230 тыс. рублей при продаже несуществующих смартфонов
Как уберечь детей от беды в весенние каникулы
С 1 апреля на «Госуслугах» стартует запись детей в первый класс
Диспансеризация помогает обнаружить болезнь до появления симптомов
Диспансеризация помогает обнаружить болезнь до появления симптомов
Банк России выявил в Татарстане 25 нелегальных финансовых структур в 2025 году
Две исторические вехи: Росгвардия отмечает 10-летие и 215-летие традиций правопорядка
Две исторические вехи: Росгвардия отмечает 10-летие и 215-летие традиций правопорядка