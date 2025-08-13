В Татарстане за долги конфисковали мотоцикл и самогонный аппарат

Судебные приставы Азнакаевского района изъяли имущество у местного жителя, накопившего 5,2 млн рублей долгов по кредитам и налогам. Мужчина на протяжении нескольких лет уклонялся от погашения задолженности, несмотря на предупреждения правоохранителей.

В ходе рейда должностные лица арестовали мотоцикл, вакуумную ассенизаторскую бочку и самогонный аппарат. По данным пресс-службы ведомства, во время изъятия собственности гражданин проявлял агрессию, однако впоследствии принес извинения за свое поведение.